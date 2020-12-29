"За последние 5 лет вырос удельный вес социально ориентированных расходов в бюджетных расходах".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что рост социально ориентированных расходов в госбюджете на 2021 год составил 5,3%.

"Продолжение мероприятий по созданию новых рабочих мест, оказанию помощи уязвимым группам населения в связи с пандемией, выдаче новых ссуд на обучение, в том числе на оплату обучения детей из уязвимых групп и т.д. привело к увеличению социально ориентированных расходов. Пандемия и негативные последствия коснулись и Азербайджана. В результате этого доходы государственного бюджета сократились. Я имею в виду в основном налоговые и таможенные поступления. Для нас главным приоритетом в 2021 году является восстановление Карабаха и достижение реинтеграции Карабаха в экономику Азербайджана", - сказал он.