В Азербайджане разрабатывается программа расчета ущерба, причиненного населению и инфраструктуре освобожденных территорий

По поручению Президента Ильхама Алиева в настоящее время с привлечением международных экспертов ведется работа по завершению проекта специальной программы для расчета ущерба, причиненного инфраструктуре на освобожденных от оккупации территориях и проживающему там населению, и прояснения других важных моментов.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Как только все это будет завершено, будут определены финансовые ресурсы и случаи привлечения ресурсов извне. По поручению президента уже проводятся консультации с рядом международных финансовых институтов".