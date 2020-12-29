https://news.day.az/economy/1302531.html В Азербайджане разрабатывается программа расчета ущерба, причиненного населению и инфраструктуре освобожденных территорий
В Азербайджане разрабатывается программа расчета ущерба, причиненного населению и инфраструктуре освобожденных территорий
По поручению Президента Ильхама Алиева в настоящее время с привлечением международных экспертов ведется работа по завершению проекта специальной программы для расчета ущерба, причиненного инфраструктуре на освобожденных от оккупации территориях и проживающему там населению, и прояснения других важных моментов.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил министр финансов Самир Шарифов.
"Как только все это будет завершено, будут определены финансовые ресурсы и случаи привлечения ресурсов извне. По поручению президента уже проводятся консультации с рядом международных финансовых институтов".
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