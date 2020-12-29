Милли Меджлис принял бюджет ГФСЗ на следующий год

В госбюджете на следующий год доходы и расходы государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ) определены в размере 5 млрд. 146 млн. 30 тыс. 160 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год", который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту закона, средства, выделяемые на финансирование обязательств государственного бюджета в целях сбалансированности бюджета ГФСЗ, составят 1 миллиард 631,5 миллиона манатов, что на 442,6 миллиона манатов или на 37,2% больше прогноза на текущий год.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование в третьем чтении.