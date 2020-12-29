https://news.day.az/economy/1302553.html В 2021 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся на 4,3%
В 2021 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся на 4,3%
В Государственном бюджете Азербайджана на 2021 год доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 157 миллионов 769 тысяч 146 манатов.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год", который обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Это на 6,6 млн. манатов или на 4,3% больше прогноза текущего года.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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