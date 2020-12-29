В Азербайджане изменился порядок начисления трудовых пенсий

Изменился порядок расчета размера трудовой пенсии по инвалидности.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О трудовых пенсиях", которое сегодня обсуждалось в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса.

В настоящее время при расчете страховой и накопительной частей трудовой пенсии по инвалидности количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии умножается на коэффициент страхового стажа. Коэффициент страховой стажа определяется как соотношение количества месяцев страхового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии по инвалидности, к 192. Таким образом, при расчете страховой и накопительной частей трудовой пенсии по инвалидности количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии будет умножено на коэффициент страхового стажа, а коэффициент страховой продолжительности будет определяться как соотношение числа месяцев страхового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии по инвалидности, не к 192, а к 200.

Это не будет применяться в следующих случаях:

- При перерасчете трудовых пенсий по инвалидности и по потере кормильца, назначенных до 1 января 2021 года;

- Лицам, которым до 1 января 2021 года было назначено социальное пособие по инвалидности и по потере кормильца, при назначении трудовой пенсии до этой даты.

В то же время законом отменяется статья 19, предусматривающая надбавки к страховой части трудовой пенсии. Однако до вступления в силу этого закона начисленные надбавки продолжают выплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.