Минэнерго Азербайджана, ACWA Power и ОАО “Азерэнержи” подписали соглашения по проекту ветряной электростанции

Состоялась церемония подписания "Инвестиционного соглашения", "Договора купли-продажи энергии" и "Договора на подключение к передающей сети" по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт между министерством энергетики Азербайджана и компанией Acwa Power (Саудовская Аравия), а также между компанией и ОАО "Азерэнержи", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что использование возобновляемых источников энергии было определено главой государства как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Так, в центре внимания находится реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power и Masdar (ОАО) девятого января текущего года.

В целях исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей министерств энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, юстиции, а также Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества, Государственной налоговой службы, Центрального банка, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.