Волонтеры «Red Hearts» порадовали детей шехидов накануне праздника

Волонтерская группа "Red Hearts", созданная год назад по инициативе сотрудников Kapital Bank, проводит благотворительные акции как в Баку, так и в регионах, посещает малообеспеченные и многодетные семьи, инвалидов, пожилых людей и предоставляет им продукты питания, а также товары повседневного спроса. На сегодняшний день группой были организованы благотворительные акции в более чем 50 районах страны, оказана помощь сотням семей из социально уязвимых слоев.

В период пандемии с марта текущего группа "Red Hearts" организовывала множество благотворительных акций по всей стране. Эти акции прошли в 54 районах и охватили более 1500 семей. Кроме того, на Курбан-байрам добровольцы "Red Hearts" оказали помощь около 900 нуждающимся семьям в 60 районах. Волонтерская группа также предоставила около 200 килограммов жертвенного мяса солдатам одной из войсковых частей в Товузском районе.

С июля 2020 года - с момента начала напряженности в прифронтовой зоне, даже в самый разгар войны, группа "Red Hearts" оказывала помощь нашим солдатам, каждую неделю отправляя на фронт продовольствие и средства первой необходимости. Только за сентябрь-октябрь волонтерами группы для поддержки армии было собрано и потрачено на благотворительность 60 000 манатов. В настоящее время работа, направленная на поддержку армии, продолжается. В течение декабря была оказана помощь примерно 1500 солдатам, несущих службу в направлении Губадлы, Зангилана и Лачина.

Была оказана помощь и семьям около 1400 солдат и офицеров, находящихся на фронте. В ходе благотворительной акции, к которой присоединились наши живущие за границей соотечественники и иностранные граждане из ряда стран мира, были собраны и израсходованы по назначению средства в размере около 370 000 манатов. В преддверие Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира волонтеры "Red Hearts" порадовали праздничными подарками более 1300 детей военнослужащих-шехидов.

Группа "Red Hearts", созданная по инициативе сотрудников Kapital Bank, являясь частью общества, считает своим долгом совершать добрые дела и радовать нуждающихся. Инициативная группа, членами которой в настоящее время являются более 100 человек, была основана в декабре 2019 года. Основным направлением её деятельности является помощь детским домам, приютам и малоимущим людям.