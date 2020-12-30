В госбюджет будут перечислены средства из Фонда обеспечения

В случаях, предусмотренных в законе о госбюджете, принимаемом на каждый бюджетный год, средства Фонда обеспечения можно будет использовать для трансфера (переводов) в госбюджет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменении в законе "О государственном долге", представленном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Сумма трансферта (переводов) из Фонда обеспечения в госбюджет будет относиться к доходам госбюджета и расходам Фонда обеспечения.

Отметим, что в госбюджет на 2021 год предусмотрено осуществить трансферт из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям на 880 млн. манатов.

Законопроект был принят в третьем чтении.