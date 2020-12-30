Крупнейшая в Азербайджане ветряная электростанция позволит сэкономить 220 млн кубометров газа

В результате реализации первого проекта между компанией Acwa Power (Саудовская Аравия) и министерства энергетики ветряная электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, экономить 220 миллионов кубометров газа, предотвращать выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн CO2, создавать новые рабочие места и перспективу для производственных и обслуживающих сфер.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии подписания "Инвестиционного соглашения", "Договора купли-продажи энергии" и "Договора на подключение к передающей сети" по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт между министерством энергетики Азербайджана и компанией Acwa Power (Саудовская Аравия), а также между компанией и ОАО "Азерэнержи".