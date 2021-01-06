Второй экспортный поезд из Турции прибыл в Китай

Второй контейнерный поезд, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, уже прибыл в город Сиань.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, блок-поезд состоит из 42 40-футовых контейнеров.

Контейнеры были доставлены в Сиань, который играет ключевую роль в грузоперевозках по железной дороге между Китаем и Европой, за 16 дней.

Следует отметить, что первый поезд, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, прибыл на границу с Казахстаном в рекордный срок - в течение 10 дней.

Это стало возможным благодаря хорошо слаженной работе членов Транскаспийского Международного Транспортного Консорциума, являющегося оператором перевозки: компаний ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

Контейнерные поезда, перевозящие произведённые в Турции товары в Китай, будут курсировать регулярно два раза в месяц.