На борьбу с COVID-19 потрачено до 644 млн. манатов

"На борьбу с COVID-19 непосредственно потрачено до 644 млн. манатов. На этот год в бюджете пока заложено 261 млн. манатов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на посвященном итогам 2020 года совещании под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что за год условия карантина несколько раз менялись: "Произошел переход от общего карантинного режима к ужесточенному карантинному режиму. Естественно, что эти обстоятельства привели к ограничениям как в экономике, так и в социальной сфере".

А.Асадов отметил, что с учетом всех ресурсов и финансовых возможностей экономике в целом оказана поддержка на сумму более 2,5 млрд. манатов: "В частности, безработным, временно потерявшим работу, мы четыре раза выдавали единовременную выплату в размере 190 манатов. Это в общей сложности означает 450 млн. манатов".