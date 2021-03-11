https://news.day.az/economy/1324470.html Освобожденный Агдам готовится к весеннему посеву
Освобожденный Агдам готовится к весеннему посеву
На освобожденных от оккупации территориях Агдама идет подготовка к весеннему посеву.
Об этом в четверг сказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.
Он сообщил, что посевные участки нескольких очищенных от мин сел подготавливаются к весеннему посеву.
"В ближайшее время на территориях очищенных от мин сел Магсудлу, Сарыджалы, Агдамкенд, Исмаилбейли и др. начнется весенний посев", - сказал Алиев.
Он также отметил, что на сегодня в Агдамском районе очищены от мин и засеяны зерновыми 2 190 гектаров земель.
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