Цена азербайджанской нефти приближается к $70

Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.

Как сообщает Day.Az, цена азербайджанской нефти выросла на $2,12 (3,14%) и составила $69,72 за баррель.

Напомним, что за прошедшую неделю (1-5 марта) средняя цена нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке составила $66,32 за баррель, что на $0,44 или на 0,66% больше, чем на предыдущей неделе. Самый высокий показатель за неделю (пятница) - $69,26, самый низкий показатель (вторник) - $64,25.