https://news.day.az/economy/1324625.html Цена азербайджанской нефти приближается к $70
Цена азербайджанской нефти приближается к $70
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Как сообщает Day.Az, цена азербайджанской нефти выросла на $2,12 (3,14%) и составила $69,72 за баррель.
Напомним, что за прошедшую неделю (1-5 марта) средняя цена нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке составила $66,32 за баррель, что на $0,44 или на 0,66% больше, чем на предыдущей неделе. Самый высокий показатель за неделю (пятница) - $69,26, самый низкий показатель (вторник) - $64,25.
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