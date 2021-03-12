https://news.day.az/economy/1324831.html Фермерам в Азербайджане выдадут субсидии - ВИДЕО
Фермерам в Азербайджане выдадут субсидии - ВИДЕО
Для компенсации расходов, возникших в связи с ростом цен на дизельное топливо, фермерам в Азербайджане будут выданы субсидии.
Как сообщает Day.Az, это было отмечено в ходе пресс-конференции, проводимой директором Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде и завотделом министерства по связям с общественностью Вугаром Гусейновым.
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