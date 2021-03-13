Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 12 марта составила 69,84 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 69 долларов за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку - Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 66,33 доллара за баррель, что на 0,19 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 марта составила 69,29 доллара за баррель, что на 0,13 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 13 марта составляет 1,7 AZN/USD.