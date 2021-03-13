Парламент Туркменистана ратифицировал Меморандум с Азербайджаном по месторождению "Достлуг"
Меджлис Туркменистана на состоявшемся сегодня заседании принял Постановление "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море", передает Day.Az со ссылкой на Turkmenportal.
Месторождение "Достлуг", запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны "Сердар", а с азербайджанской - "Кяпаз".
21 января нынешнего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.
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