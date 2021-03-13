Представители ИКТ-компаний обсудили перспективы развития рынка
Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев встретился с представителями крупных компаний, представленных в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, цель проведения встречи - обсуждение современных тенденций в сфере ИКТ нашей страны, ознакомление с предложениями по созданию условий, способствующих цифровому развитию.
На встрече широко обсуждались перспективы развития цифровой трансформации и инновационных инициатив, роль и поддержка Министерства транспорта, связи и высоких технологий в этой деятельности. В то же время говорилось о состоянии сектора ИКТ во время пандемии и направлениях дальнейшей деятельности.
На встрече руководители компаний подробно проинформировали о проблемах сектора.
В заключение участники выразили признательность за чуткое отношение и внимание к ним.
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