Азербайджан и Украина ведут работы по реализации "умных" систем

ООО Advanced Technologies Group (ATG) при поддержке Агентства инноваций Азербайджана совместно с украинской компанией UkrSpec Systems работают над реализацией проекта "умных" систем под названием AZUR.

Как сообщили Trend в агентстве, некоторые технические процессы в рамках этого проекта находятся на завершительной стадии, передает Day.Az.

"Проект AZUR очень позитивно был встречен в сфере высоких технологий Азербайджана, и в ближайшее время будет представлен широкий спектр его услуг", - сказали в агентстве.

В области программного обеспечения компания ATG представила ИТ-решение под названием LOMS.

"Проект будет широко использоваться в нефтегазовой, логистической и транспортной сферах. Посредством этого проекта будут предоставлены возможности автоматизации логистических процессов, упрощены и снижены затраты логистических операций", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, отмечается, что потенциал этих проектов предполагает достаточно широкие экспортные возможности нашей страны в сфере высоких технологий.