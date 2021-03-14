В Азербайджане разработают новые услуги для микрофинансового сектора

С целью повышения финансовой инклюзивности в Азербайджане Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) будет работать над разработкой новых услуг для своих членов.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев, передает Day.Az.

По его словам, в первую очередь Ассоциация представила свои предложения по законодательству в соответствующие государственные и правительственные учреждения.

"Центральный банк Азербайджана в рамках сотрудничества с Агентстовм по развитию малого и среднего бизнеса и другими стратегическими партнерами для облегчения доступа к услугам, которые поддерживают развитие самозанятости в стране, начнет реализовывать поставленные цели",- сказал председатель правления Ассоциации.

Кроме того, Джалал Алиев подчеркнул, что AMFA реализует проекты по повышению финансовой инклюзивности, финансовой грамотности для микро- и малых предпринимателей: "Как пример, можно отметить проект "Устойчивое развитие женщин-предпринимателей", который является частью более масштабной программы содействия активному и эффективному участию организаций гражданского общества в разработке и реализации национальной повестки дня для достижения целей в области устойчивого развития с учетом гендерных факторов, а также укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

"Ассоциация микрофинансирования Азербайджана реализовала более 50 международных проектов. Среди основных направлений деятельности AMFA в 2021 году будет стимулирование женского предпринимательства", - сказал Джалал Алиев.

Напомним, что микрофинансирование было введено в Азербайджане в середине 1990 годов для удовлетворения экономических потребностей до одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились в результате нагорно-карабахского конфликта.

В 1996 году Международная группа НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Начали проводиться неформальные встречи для обмена деловым опытом и устранения ограничений в предоставлении кредитов с процентными ставками. В декабре 2001 года члены МНПО приняли решение официально оформить группу в качестве ассоциации, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.