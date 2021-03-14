Парламент Туркменистана ратифицировал Меморандум с Азербайджаном по месторождению "Достлуг"

Меджлис Туркменистана на состоявшемся сегодня заседании принял Постановление "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море".

Как передает Day.Az, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Месторождение "Достлуг", запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 млн. тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны "Сердар", а с азербайджанской - "Кяпаз".

21 января нынешнего года главы МИД Туркменистана и Азербайджана подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.