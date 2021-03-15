Гянджинский автозавод намерен усилить сотрудничество с белорусскими предприятиями

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков совершил поездку в Гянджу. Об этом, как сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости", информирует посольство нашей страны в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на minsknews.by.

Посещая Гянджинский автомобильный завод, Равков встретился с председателем Наблюдательного совета предприятия Ханларом Фатиевым и руководством предприятия.

Был обсужден ряд вопросов дальнейшего сотрудничества в сфере промышленной кооперации между Гянджинским автозаводом и белорусскими предприятиями, а также возможности реализации совместных проектов.

Также в ходе данного визита белорусский дипломат обсудил с главой исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым вопросы межрегионального сотрудничества.