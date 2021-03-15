ЕС и FAO поддерживают Азербайджан в подготовке законопроекта об аграрных консультационных услугах

В рамках проекта "Усиление аграрных консультационных услуг", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), в Азербайджане оказывается поддержка в создании законодательной базы в этой области и в подготовке основного законопроекта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Офис партнерства и координации FAO в Азербайджане.

По данным организации, законодательный механизм, который будет подготовлен, создаст основу для реализации новой модели аграрных консультационных услуг. Она будет состоять из проекта и пятилетней стратегии, связанной с оказанием указанных услуг правительству Азербайджана.

"Представив рабочей группе модель аграрной консультационной услуги, разработанную для Азербайджана, специалисты проекта проинформировали о регулировании, необходимом для функционирования этой модели между государством, частным бизнесом и гражданским обществом, отметив необходимость формирования законодательства в соответствии с этими требованиями", - говорится в сообщении офиса FAO.

Для рабочей группы было организовано три вебинара с участием генерального менеджера проекта, эксперта FAO Невены Александровой на темы: "Управление и координация в системе плюралистических аграрных консультационных услуг", "Финансирование и партнерство в аграрных консультационных услугах", "Повышение знаний, обеспечение качества инноваций и обучение для аграрных консультационных услуг в Азербайджане".

Александрова отметила, что модель разработана с учетом опыта развитых стран Европы в аграрной сфере и местных особенностей.

Помимо разработки пятилетней стратегии, в рамках проекта "Усиление аграрных консультационных услуг" ведется апробация предложенной модели в двух регионах Азербайджана - Гянджа-Газахском и Губа-Хачмазском.