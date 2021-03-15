В Азербайджане годовая инфляция составила 3,7%

В январе-феврале этого года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 103,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 104,9%, непродовольственным товарам - 103,6%, платным услугам населению - 102,3%.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата.

Индекс потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6%, по сравнению с февралем прошлого года - 104,2%.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,1%, по сравнению с февралем прошлого года - 105,2%.