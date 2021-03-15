https://news.day.az/economy/1325469.html Привезенное из Беларуси куриное мясо оказалось непригодным
Привезенное из Беларуси куриное мясо оказалось непригодным
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает осуществлять контроль за пищевой продукцией, импортируемой в страну.
Как сообщили Day.Az в АПБА, в рамках контрольных мероприятий инспекторами агентства был произведен осмотр 70 кг замороженного куриного мяса, импортированного из Беларуси компанией Caspian Catering Supply LLC.
В результате проведенного в лаборатории Института пищевой безопасности исследования в образцах, взятых из партии продукции, была обнаружена сальмонелла.
По данному факту в соответствии с требованиями законодательства приняты необходимые меры.
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