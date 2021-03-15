Объем производства ненефтяной промышленности в Азербайджане превысил 1 млрд манатов

Совокупный объем произведенных товаров и предоставленных услуг в ненефтяной промышленности за январь 2021 года составил 1,03 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Данный показатель демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 12,8 процента, говорится в публикации.

Ранее Микаил Джаббаров отметил, что перед министерством экономики Азербайджана, как и в предыдущие годы, стоит задача по устойчивой диверсификации экономики, и в связи с этим предусматривается разработать концепцию, которая будет способствовать росту ненефтяного экспорта. К 2025 году объем ненефтяного экспорта предусматривается увеличить вдвое.