Зангезурскому коридору быть

Все народы живут в Азербайджане одной семьей. В нашей стране представители всех малочисленных народов принимают активное участие в общественно-политических процессах. Они также проявили самоотверженность и героизм в Отечественной войне, которая завершилась яркой победой Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

По его словам, одним из основных направлений внешней политики Армении и армянской диаспоры за последние 30 лет было разжигание межнациональной розни и противостояния между народами, проживающими в Азербайджане.

"Азербайджан - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно проводит внутреннюю и внешнюю политику. Спустя почти 30 лет после обретения независимости Азербайджан собственными силами восстановил территориальную целостность. Азербайджанская армия нанесла сокрушительное поражение армянским оккупантам, не желающим мирным путем возвращать захваченные земли. Спустя много лет наши граждане снова вернутся в родные дома", - заявил он.

Парламентарий рассказал о восстановлении наземного сообщения между Нахчываном и материковым Азербайджаном.

"Ведутся работы по открытию Зангезурского коридора. Хотя армянская сторона пытается создать искусственные препятствия для его открытия, исторический маршрут будет восстановлен. В трехстороннем заявлении особо отмечается этот вопрос. Зангезурский коридор является грандиозным достижением и великой победой нашего государства и народа", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов