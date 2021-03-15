Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана

Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 населенных пунктах девяти освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в 11 населенных пунктах работы продолжаются.

По мере создания безопасного доступа к другим населенным пунктам в них также будут проводиться работы по инвентаризации, написал глава ведомства.

Ранее Джаббаров заявлял, что экономический потенциал освобожденных от армянской оккупации земель, новая геополитическая реальность, глобальные планы восстановления в Карабахе и создание транспортных связей в регионе придадут импульс росту экономики в 2021 году и будут способствовать развитию занятости в Азербайджане.