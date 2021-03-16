Швейцарская Stadler поставит в Азербайджан поезда с дизель-электрической силовой установкой

В 2022 году в Азербайджан будут поставлены новые поезда производства швейцарской компании Stadler, сказала Trend начальник бюро рекламы и маркетинговых коммуникаций ЗАО "Штадлер Минск" Дина Казакевич, передает Day.Az.

Она напомнила, что в 2019 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Stadler Rail AG подписали новый контракт на поставку еще 10 одноэтажных поездов FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train - скоростной легкий инновационный региональный поезд).

По ее словам, четыре из них разработаны как межрегиональные поезда с дизель-электрической силовой установкой, еще три - как межрегиональные и три - как региональные.

"Это не только первый поезд FLIRT для Азербайджана, но и первый дизель-электрический подвижной состав. Согласно контракту, первые поезда будут поставлены в Азербайджан в 2022 году. Сейчас же ведутся конструкторские работы и закупка комплектующих", - добавила Казакевич.

Кроме того, она отметила, что за последние два года из Швейцарии и Беларуси компанией Stadler в Азербайджан были поставлены 19 вагонов, оборудованных всем необходимым.

По ее словам, первые спальные вагоны были поставлены в Азербайджан в 2019 году из Швейцарии и в 2020-м - из Беларуси. Контракт был заключен на 20 спальных вагонов.

"Поскольку эксплуатация данного подвижного состава запланирована на линии Баку - Тбилиси - Стамбул, компания Stadler специально для Азербайджана разработала вагонные тележки с раздвижными колесами для непрерывного сообщения между Грузией и Турцией", - добавила Казакевич.

По ее словам, благодаря этой технологии вагоны могут эксплуатироваться как в странах СНГ, где ширина железнодорожной колеи равна 1520 миллиметров, так и в Европе с колеей 1435 миллиметров.

"Поезда состоят из пяти различных типов вагонов с высококлассным внутренним дизайном и различными удобствами для комфортного передвижения как в дневное, так и в ночное время суток. На спальных вагонах мы впервые применили запатентованную раздвижную ступеньку на входе - комбинация лестниц для пяти различных уровней высоты платформы", - подчеркнула она.

"В 2015 и 2018 годах азербайджанский железнодорожный оператор заказал двухэтажные поезда KISS (всего девять), которые сегодня находятся в ежедневной эксплуатации.

С 2019 года в Азербайджане начал реализовываться широкомасштабный инфраструктурный проект: многие железнодорожные линии переводятся на переменный ток (25 кВ). Будучи клиентоориентированной компанией, Stadler своевременно отреагировала на нововведения и дооборудовала двухэтажные поезда KISS, которые изначально были рассчитаны на постоянный ток, с возможностью эксплуатации в условиях переменного тока", - сказала Казакевич.

Напомним, что первые 10 спальных вагонов из партии, контракт на которую стороны подписали в 2014 году, были произведены на швейцарском предприятии Stadler и поставлены в Азербайджан в конце марта 2019 года.