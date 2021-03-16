Руководство Kapital Bank провело встречу с участниками войны (R)

Начиная с 27 сентября 2020 года, наши Вооруженные силы, проводя успешные контрнаступательные операции на захваченных армянскими оккупантами землях, почти каждый день радовали нас победными новостями. За 44 дня Отечественной войны наша доблестная армия, проявив военное мужество, освободила города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, а также ряд других населенных пунктов.

В борьбе за освобождение наших исторических земель участвовали и сотрудники первого банка страны - Kapital Bank. Руководство банка накануне праздника провело встречу с 92 сотрудниками-участниками войны. В мероприятии под названием "Tarix Yazan Qəhrəmanlarımız" ("Наши герои, написавшие историю") присутствовал Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память наших шехидов. Затем председатель правления Ровшан Аллахвердиев в своем выступлении выразил благодарность защитникам Родины. Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова и главный директор по розничным продажам Рамиль Имамов наградили участников мероприятия благодарственными письмами.

"Мы все объединились в единый кулак вокруг Верховного Главнокомандующего, чтобы добиться этой великой победы. Теперь мы граждане целой, освобожденной от оккупации, независимой страны. Это очень гордое и в то же время радостное чувство. Как вы знаете, у нас есть филиалы, которые носят названия оккупированных до недавних пор районов. К сожалению, данные филиалы, по понятным причинам, функционировали не в этих районах, а в поселках и городах, где проживали вынужденные переселенцы. Настало время филиалам банка работать в районах, названия которых они носят", - отметил Председателя правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

В мероприятии также приняли участие в качестве почетных гостей Вугар Фархадлы, отец героически погибшего на войне сотрудника департамента контроля Kapital Bank Фархада Фархадлы, и отец шехида Исмаила Керимли, заместитель директора департамента административного управления банка Джейхун Керимов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.