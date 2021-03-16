https://news.day.az/economy/1325831.html Россия частично снимает ограничения на импорт помидоров из Азербайджана
Россия частично снимает ограничения на импорт помидоров из Азербайджана
Россельхознадзор разрешил еще четырем азербайджанским предприятиям экспортировать помидоры в Россию - с 17 марта 2021 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Россельхознадзор, решение принято под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также по результатам проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы.
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