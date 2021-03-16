Россия частично снимает ограничения на импорт помидоров из Азербайджана

Россельхознадзор разрешил еще четырем азербайджанским предприятиям экспортировать помидоры в Россию - с 17 марта 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Россельхознадзор, решение принято под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также по результатам проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы.