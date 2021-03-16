Азербайджан увеличил экспорт овощей и фруктов

В январе-феврале этого года из Азербайджана было экспортировано 66 740,00 тонн фруктов и овощей на сумму 70 493,43 тысячи долларов США.

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированных фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 6,7%, а объем увеличился на 6%.

Из плодоовощной продукции за первые два месяца этого года из Азербайджана больше всего экспортировались помидоры, фундук, яблоки, хурма и гранаты.

За отчетный период на экспорт было отправлено 13 664,36 тонны томатов на сумму 14 236,26 тысячи долларов, что соответственно на 42,4% и 28,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале текущего года было экспортировано 3091,3 тонны фундука на сумму 19 265,48 тыс. долларов США (снижение на 14,7% и на 17,2% соответственно).

За отчетный период на экспорт было отправлено 7 281,95 тонны яблок на сумму 2 880,98 тысячи долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,5% меньше по стоимости и 52,8% по объему.

В январе-феврале текущего года из страны было экспортировано 37 111,57 тонны (вдвое больше) хурмы на сумму 27 866,40 тысячи долларов (рост на 97,5%).

В отчет также включены продукты из граната, которых за первые два месяца этого года было экспортировано в объеме 1411,47 тонн на сумму 2150,84 тысячи долларов.