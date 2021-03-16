https://news.day.az/economy/1326021.html Азербайджан возобновил производство тракторов
Азербайджан возобновил производство тракторов
В январе-феврале этого года в Азербайджане был произведен 51 трактор, что в годовом сравнении на 2% больше.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, в январе тракторов не было произведено, на 1 марта складские запасы составили 120 единиц.
Отметим, в 2020 году в Азербайджане было произведено 300 тракторов, что в годовом сравнении на 66,9% меньше. Производство тракторов в стране было приостановлено с мая прошлого года и возобновилось только в августе - до декабря, и было возобновлено уже в феврале.
Напомним, в течение 2020 года Азербайджан импортировал 1 986 единиц различных видов тракторов на сумму 44,458 млн. долларов США (75,579 млн. манатов).
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