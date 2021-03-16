Обнародован объем газа, экспортированного Азербайджаном в этом году в Европу

В январе-феврале Азербайджан экспортировал в Европу 10 849,59 тыс. кубометров газа стоимостью 2 149,13 тыс. долларов США.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, из экспортированного в Европу газа 10 794,1 тыс. кубометров (стоимостью 1 949,05 тыс. долларов) было транспортировано в Италию, а 55,49 тыс. кубометров (200,08 тыс. долларов) в Болгарию.

Наряду с этим, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Турцию 2 062 810,13 тыс. кубометров газа стоимостью 180 041,35 тыс. долларов. В январе-феврале Азербайджан транспортировал в Грузию 1 244 846,58 тыс. кубометров газа стоимостью 175 501,85 тыс. долларов.