https://news.day.az/economy/1326113.html Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли на 74%
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли на 74%
В январе-феврале воздушным транспортом в Азербайджане было перевезено 59,3 тыс. пассажиров, что на 82,6% меньше.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по статистике, 98,8% перевозок было осуществлено транспортными средствами, принадлежащими государственным, а 1,2% - частным предприятиям.
Согласно информации, грузооборот этим видом транспорта увеличился на 74% и составил 79 тысяч тонн.
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