Баку формирует новую систему энергетической безопасности

Формирование хоть и временной, но все-таки единой газотранспортной системы между Россией, Азербайджаном и Арменией говорит не только о том, что формируется новая система транспортных экономических отношений в регионе. Сегодня формируется новая система энергетической безопасности, и я думаю, что это принципиально новый шаг в отношениях между Москвой, Баку и Ереваном.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя новость о том, что поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан.

Политолог напомнил, что до этого речь шла только о том, что будут открываться транспортные пути, в частности, восстановление железнодорожного сообщения. О том, что будут формироваться общие экономические проекты без затрагивания энергетического блока.

Наш собеседник считает, что проект может иметь очень долгую историю.

"Он интересен всем сторонам. И безусловно от него выигрывает и Ереван, и Баку. Естественно то, что подобные проекты выступают источником по формированию новой системы региональной экономики. И мы можем говорить о том, что в этот проект будет вовлекаться и Турция, и Иран, и, возможно, Грузия. Россия настроена на то, чтобы в целом был мир и стабильность на Кавказе. А это говорит о том, что не должно быть дальнейшего разногласия между Москвой и Тбилиси", - заявил он.

Как подчеркнул кандидат исторических наук, после событий в Карабахе происходит полная перезагрузка всей системы взаимоотношений на территории Южного Кавказа.

"Урегулирование конфликта в Карабахе, наверное, этим и стало уникально. Мы видим принципиальную открытость со стороны властей Азербайджана, которые выразили полную готовность содействовать изменению экономики, политики, безопасности и энергетики на территории Южного Кавказа, и, соответственно, поддержать Армению. Потому как Азербайджан выступает той стороной, которая гарантирует инновации и новые введения в системе российско-армянских связей", - отметил российский политолог.

Главред не исключил, что подобные шаги будут восприниматься крайне разнопланово со стороны нынешнего армянского руководства.

"В этой связи ожидается дальнейшая перезагрузка уже политических отношений на территории Армении и возможное избрание нового премьер-министра в этой стране", - заключил Антон Бредихин.

Абдул Керимханов