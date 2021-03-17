https://news.day.az/economy/1326296.html В Азербайджане будут приватизированы 19 госпредприятий
В Азербайджане будут приватизированы 19 госпредприятий
Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики проведет очередной аукцион 13 апреля.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на аукцион будут выставлены 28 объектов госимущества.
Из них 19 - малые государственные предприятия и незавершенное строительство, 9 - транспортные средства.
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