В Азербайджане будут приватизированы 19 госпредприятий

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики проведет очередной аукцион 13 апреля.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на аукцион будут выставлены 28 объектов госимущества.

Из них 19 - малые государственные предприятия и незавершенное строительство, 9 - транспортные средства.