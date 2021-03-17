Азербайджанские стройматериалы представят на выставке в Москве

При поддержке Министерства экономики и Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) азербайджанская продукция будет представлена на едином стенде страны "Made in Azerbaijan" на международной выставке строительных и отделочных материалов "MosBuild 2021", которая пройдет с 30 марта по 2 апреля в Москве.

Как сообщили Day.Az в Azpromo, в рамках выставки пройдут встречи с потенциальными клиентами, будут обсуждаться вопросы по экспорту продукции.

Отметим, Азербайджан во второй раз будет представлен на международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild.