Разрешив поставки газа, Азербайджан проявляет гуманизм в отношении Армении

Армения получает газ по двум направлениям: из России и Ирана. Газ из России поступает в основном по трубопроводу "Северный Кавказ-Закавказье". Этот газ поступает из России в Армению транзитом через Грузию. В связи с ремонтными работами на этом трубопроводе Армения может получать газ только из Ирана. Однако иранский газ не может полностью обеспечивать внутренний спрос Армении из-за вопроса бартера.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

"Одним из ключевых моментов является то, что согласно временному соглашению, газовый вопрос Армении будет решаться через территорию Азербайджана. Так, компания "Газпром экспорт" будет поставлять газ армянским потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией", - сообщил депутат.

Парламентарий считает, что это соглашение следует рассматривать как с политической, экономической, так и с гуманистической точки зрения.

"После 44-дневной войны важно, чтобы так называемая "платформа шести", куда входят Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран и Грузия, успешно сотрудничала. В то же время этот шаг показывает гуманизм Азербайджана. Благодаря этому шагу Азербайджан серьезно способствует российско-армянскому партнерству. Граждане Армении должны понимать, что чем дольше руководство Армении будет пропагандировать лживую политику в отношении соседей, тем дольше Армения будет изолирована от всех региональных проектов", - заключил Арзу Нагиев.

Абдул Керимханов