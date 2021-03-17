https://news.day.az/economy/1326416.html Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии - ФОТО
Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии.
Как передает Day.Az, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.
"Мы встретились с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком. Обсудили расширение двусторонних экономических связей, привлечение инвестиций в индустриальные зоны и возможности сотрудничества", - написал министр.
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