Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии.

Как передает Day.Az, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

"Мы встретились с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком. Обсудили расширение двусторонних экономических связей, привлечение инвестиций в индустриальные зоны и возможности сотрудничества", - написал министр.