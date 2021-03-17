Министр энергетики обсудил реализацию совместных проектов с вице-президентом Equinor

В Министерстве энергетики Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче норвежской компании Equinor Алом Куком.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на ведомство, в ходе встречи были обсуждены проекты, реализуемые Equinor в Азербайджане, и перспективы сотрудничества.

Министр Парвиз Шахбазов рассказал о многолетней деятельности компании в нашей стране и отметил ее вклад в сотрудничество в области энергетики. Наряду с сотрудничеством с Equinor в нефтегазовой сфере обсуждалась также реализация совместных проектов, которые будут способствовать развитию сектора возобновляемой энергетики. Говоря о расширении использования возобновляемых источников энергии в нашей стране, проделанной работе по привлечению инвестиций в эту сферу и текущих проектах, министр отметил, что сотрудничество с международными компаниями в сфере "зеленой энергетики" имеет большое значение.

Была предоставлена информация о проектах Equinor в области возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергии, было отмечено, что компания имеет большой опыт в этой области.