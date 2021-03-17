Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства

Между министром сельского хозяйства Инамом Керимовым и находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли состоялась встреча.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Минсельхоз, министр Инам Керимов отметил, что Турция является надежным партнером Азербайджана как в области сельского хозяйства, так и во всех других направлениях. Страны тесно и эффективно сотрудничают в сфере сельскохозяйственных исследований, образования, сельскохозяйственного страхования, хлопководства, семеноводства, ветеринарии и других. Развиваются взаимные торговые связи в контексте сельхозпродукции, и прилагаются совместные усилия для увеличения товарооборота в этой сфере. Азербайджан заинтересован в использовании опыта Турции в применении современных технологий в аграрном секторе.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в свою очередь сказал, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах. Он отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном как в сельскохозяйственном секторе, так и в других отраслях экономики.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства. Было отмечен большой потенциал для укрепления связей в этом направлении.

Были также обсуждены перспективы развития аграрного сектора, возможности сотрудничества государственного и частного секторов, благоприятная инвестиционная среда, реализация совместных проектов, а также участие Турции в процессе восстановления и развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.

В рамках встречи между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции была подписана декларация о намерениях по передаче современных технологий и сотрудничестве в сфере аграрного обучения. В документе отразились такие вопросы, как изучение возможностей применения в аграрной сфере Азербайджана современных технологий, применяемых в Турции, обмен опытом, сотрудничество в области обучения местных специалистов и фермеров на основе современных методик, доступных в Турции. Сообщается, что в данных целях предусматривается создать совместную Рабочую группу и План действий.

В завершение встречи был подписан протокол 10-го заседания Азербайджано-турецкого сельскохозяйственного исполнительного комитета.