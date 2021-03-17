Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

Прошло первое заседание созданного распоряжением Президента Азербайджана от 11 февраля 2021 года Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Как сообщили в среду Day.Az в Азербайджанском инвестиционном холдинге, в заседании под председательством главы Наблюдательного совета, министра финансов Самира Шарифова приняли участие члены совета и правления ЗАО.

Председатель и члены наблюдательного совета выразили признательность главе государства за оказанное доверие.

Министр Самир Шарифов подчеркнул, что знаменательным событием является то, что первое заседание Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" проходит в новом здании акционерного общества, которое недавно было открыто главой государства. Азербайджанское Каспийское морское пароходство, как одна из старейших компаний страны, прошло длинный и славный путь. Обладая более чем 160-летним опытом, компания внесла значительный вклад в развитие нашей национальной экономики на всех этапах истории. География деятельности ЗАО не ограничивается Каспийским бассейном, но и охватывает многие известные регионы мира и рынки грузоперевозок.

Было отмечено, что выгодное географическое положение Азербайджана между Европой и Азией и международные грузовые перевозки через Каспийское море в настоящее время повышают значимость транспортного флота компании в контексте транзитных грузоперевозок. ЗАО играет важную роль в успешной реализации масштабных нефтегазовых проектов и осуществлении международных грузоперевозок на Каспийском море, укрепляя конкурентоспособность и транзитный потенциал нашей страны, и должно продолжать работать, чтобы сохранить свои лидирующие позиции на Каспии.

Председатель Наблюдательного совета ЗАО напомнил, что под руководством главы государства азербайджанская экономика вступила в этап новых реформ. На этом этапе повышение устойчивости финансово-экономической деятельности крупных государственных компаний в стране, дальнейшее усиление контроля за их доходами и расходами, совершенствование управления государственными юридическими лицами в числе приоритетов.

Было сказано, что основной задачей Наблюдательного совета является принятие мер по совершенствованию деятельности и дальнейшему развитию ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Самир Шарифов выразил уверенность в том, что Наблюдательный совет в рамках сотрудничества с правлением ЗАО будет работать над повышением эффективности пароходства на основе передового опыта и менеджмента с учетом современных стандартов корпоративного управления.

В ходе заседания были заслушаны доклады заместителя главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Заура Гурбанова в связи с принципами системы корпоративного управления, функциями и полномочиями Наблюдательного совета, а также председателя правления ЗАО Рауфа Велиева по актуальным вопросам в связи с деятельностью компании. Были обсуждены меры, которые необходимо принять для обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующих указов и распоряжений Президента Азербайджана.