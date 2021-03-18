Доставка еды – самое гениальное изобретение со времен приготовления еды (R)

Курьерская доставка еды - очень удобная и востребованная в современном мире услуга.

Не все любят готовить, да и не всегда можно найти время для этого. Особенно актуальной эта услуга становится если к вам неожиданно нагрянули гости или вы хотите устроить романтический вечер или праздничное застолье. Теперь мы заказываем домой или в офис не только роллы и пиццу, но и привычную домашнюю еду и десерты.

Наверняка, каждому жителю столицы, довелось видеть человека в голубом жилете и со специальной сумкой в руках с логотипом "Wolt". Курьерская служба доставки еды Wolt, появившаяся в Азербайджане в 2019 году, за короткий промежуток времени смогла завоевать лидерские позиции на рынке услуг. Более того, если немного понаблюдать, то можно без усилий определить самые популярные точки вкусной еды. Просто обратите внимание на количество курьеров Wolt у дверей ресторана или кафе и смело берите эти заведения на заметку!

Пользователи Wolt уже смогли заметить, как повышаются качество обслуживания и удобство оформления заказов, а карантинные ограничения продемонстрировали, насколько эта услуга востребована в современном обществе.

Генеральный директор Wolt Azerbaijan Фуад Бабаев в беседе Day.Аz от первого лица рассказывает о работе в период пандемии, рыночных особенностях, собственной внутренней "кухне" платформы. И о многом другом, что знакомит читателей с концептуальными особенностями деятельности компании.

О работе в период пандемии

Пандемия никого не обошла стороной. Своевременно среагировать и адаптироваться к возникшим новым требованиям нам помог опыт наших европейских коллег, чуть раньше нас столкнувшихся с ограничениями из-за пандемии. Учитывая происходящее, уже к середине марта нашим пользователям был предоставлен функционал бесконтактной доставки, а рестораны предоставили курьерам отдельные окна выдачи заказа. Также с курьерами Wolt был проведён детальный инструктаж с акцентом на приоритет санитарных мер: ежедневная дезинфекция доставочных боксов, использование индивидуальных средств защиты, санитайзеров. Первая волна карантинного режима показала, что предпринятые действия оказались верными. И вторую волну, можно сказать, мы встретили полностью подготовленными. Правда, в какой-то момент столкнулись с запретом на работу в выходные дни. Но мы совместно с сетью ресторанов нескольких брендов обратились в соответствующие государственные структуры для получения разрешения на осуществление доставки и оказания поддержки ресторанному бизнесу. Нас поддержали и мы получили разрешение для осуществления своей работы. Приятно осознавать, что с сообществом ресторанов у нас доверительные отношения, и мы можем полагаться друг на друга в любых вопросах.

Бытует мнение, что именно благодаря карантинным мерам во время пандемии спрос на онлайн-сервисы возрос. Частично это, конечно, правда, но эффект строгого карантина преувеличен. Компания Wolt вышла на рынок Азербайджана летом 2019 года, и активный рост наблюдался с первых пор. Естественно, с переходом в режим ограничений темп роста еще более усилился. Можно сказать, что мы опередили собственные темпы роста месяца на три-четыре. Но утверждать, что из-за пандемии имели место революционные изменения - значительно преувеличить её эффект. На сегодняшний момент показатели указывают на то, что кардинальной разницы между карантинным режимом и его отсутствием не наблюдается. Затрагивая вопрос бизнеса, считаю, что сервис, который делает более комфортной жизнь людей, будет востребован вне зависимости от, практически любых условий.

В первую волну пандемии компания Wolt решила поддержать местные рестораны и предложила совместную скидочную программу при оплате заказов для владельцев карт VISA. Также мы создали инициативу "Поддержи местные рестораны" ("Support local restaurants"), в рамках которой мы сфокусировались на всесторонней поддержке локальных ресторанов, потерявших львиную долю своего бизнеса во время карантина. Было увеличено количество рекламы в соцсетях и в нашем приложении, осуществлялась регулярная коммуникация для наших пользователей, проводились многочисленные скидочные кампании. В партнерстве с компанией VISA мы также предложили ресторанам значительные скидки на комиссию. Однако, как уже известно, карантинный период продлился, и во время второй волны пандемии мы провели схожие поддерживающие акции и для международных брендов.

О ценовой политике

Wolt постоянно учитывает желания и комментарии клиентов посредством проведения регулярных опросов об удовлетворенности качеством сервиса. Это нам помогает соответствовать ожиданиям рынка и улучшать качество нашей работы. Будучи глобальной компанией, Wolt старается подстраиваться под реалии каждого местного рынка. В Азербайджане, таким образом, была снижена сумма минимального заказа с 10-ти манатов до 8-ми, что сделало наши цены более доступными. В начале текущего года снизилась стоимость доставки так называемых "далёких заказов" с 3,50 манатов до 3,00.

Наличная оплата не характерна для Wolt, и Азербайджан стал одной из первых стран, активировавших данную возможность для пользователей. Несмотря на то, что наличные оплаты сопровождаются определенными операционными сложностями, мы решили активировать данную функцию, руководствуясь большим спросом и пожеланиями жителей нашего города. Продукт для нас достаточно новый и полностью не автоматизирован, что, как я уже отметил, вызывает некоторые неудобства при обслуживании заказов. Но для нас важнее соответствие пожеланиям наших клиентов и Wolt, как платформа, всегда стремиться развиваться и двигаться вперед, и данный пример не исключение.

О работе с клиентами и обратной связи

С точки зрения разнообразия бонусов, Wolt привлекателен для потребителей. На платформе регулярно проводится большое количество кампаний. Мы любим радовать наших клиентов скидками, специальными предложениями от ресторанов, бесплатной доставкой и т.д. Всем, кто тщательно отслеживает наши кампании, всегда есть, чем воспользоваться. Ведь наша цель заключается не в том, чтобы просто обменять деньги на еду, а также в том, чтобы скрасить жизнь наших пользователей, добавить в их жизнь комфорт и помочь сэкономить время. Есть часть общества, предпочитающая готовые блюда кафе и ресторанов, чего они были лишены в период карантинного режима. И сервис Wolt стал для них определённого рода спасательным кругом. На мой взгляд, самой высокой оценкой работы являются не номинации и рейтинги, а отзывы пользователей и их комментарии в социальных сетях со словами благодарности в наш адрес. Возможно, следующие мои слова покажутся нескромными, но практика показывает, что бытует какая-то симпатия к нашему бренду, что стимулирует нас делать всё больше и больше для развития нашего сервиса.

Мы ведем статистику количества лояльных клиентов. Новая компания на рынке, особенно известная во всем мире, обязательно вызовет интерес людей, но дальнейший её успех будет зависеть исключительно от качества услуг. Сохранять лояльность клиентов на длительный период - отличительная черта хорошего сервиса. К этому стремимся и мы. Сегодня уровень удовлетворённости по опросам составляет свыше 94%. Однако не стану отрицать, что встречаются и негативные отзывы. Форс-мажоры и непредвиденные обстоятельства могут отразиться на качестве нашего сервиса, и, поэтому, мы приветствуем любые отзывы наших клиентов. Объективные замечания подсказывают нам наши слабые стороны, и без обратной связи была бы утеряна возможность развития.

О конкуренции

Индустрия доставки готовой еды приобрела широкую популярность за последние полтора-два года и, в принципе, мы приветствуем конкуренцию, потому что, в конечном счёте, она позволяет индустрии оттачивать свой сервис. И каждый из нас здесь для того, чтобы потребитель получал лучшее. Я считаю, что конкуренция стимулирует нас развиваться. Со временем количество компаний, доставляющих еду, увеличивается, однако Wolt не фокусируется на конкурентах. Для нас важно не стоять на месте, всегда двигаться вперед и улучшать качество нашего сервиса. Все изменения и шаги, которые мы предпринимаем, обусловлены сугубо имеющимся спросом и пожеланиями наших пользователей.

О курьерах и безопасности

Wolt - это технологическая платформа, объединяющая в себе несколько сторон-участников. В нашем случае это пользователи, рестораны и курьеры.

Курьеры-партнёры компании Wolt являются нашими контрактниками. Требования к ним достаточно просты: опрятность, организованность, грамотное изложения мыслей, умение пользоваться смарт телефонами, хорошее знание города и ответственное отношение к работе. Курьер волен сам выбирать плотность рабочего графика и только от него зависит его заработок. Несмотря на простые требования, мы всегда следим за качеством, и со временем с нами остаются и продолжают работать лучшие курьеры, а качество их работы растёт.

Для нас безопасность всех участников процесса является самым важным элементом. Об этом мы недвусмысленно говорим всем нашим курьерам и при найме, и на тренингах; периодически напоминаем им в рассылках, что обязательное требование - соблюдение правил безопасности при передвижениях по городу. Почему-то в обществе создалось впечатление, что компании по доставке готовой еды меряются скоростями, ставя под угрозу безопасность курьеров. Поэтому, считаю своим долгом затронуть этот аспект. Наше среднее время доставки составляет 35 минут. В нём учитывается влияние ряда факторов: скорость приготовления заказа рестораном, оперативность курьера, слаженность алгоритма платформы Wolt. В наших интересах оптимизировать процесс, чтобы время доставки никак не отражалось на безопасности. Предложенное системой время доставки заказа рассчитывается на основе расстояния от ресторана до клиента при условии соблюдения правил дорожного движения. И здесь ответственность за любое действие полностью ложиться на курьера. Если же нарушения всё-таки случаются, считаю, что их свидетели должны обращаться в органы правопорядка, в чьи полномочия входят расследования этих вопросов. Очень бы хотелось, чтобы несоответствующее правилам поведение со стороны малой части курьеров не бросало тень на всё сообщество курьеров, зачастую работающее деликатно. Мы гордимся теми ребятами, кто представляет Wolt на улицах Баку!

О команде

У нас молодой коллектив, для которого большое значение имеет наличие мотивации в команде. Для этого необходимо, чтобы все члены команды могли чувствовать свободу принятия решений и осознавали, что они ценны для компании, что каждый человек, с его уникальным опытом, умениями, знаниями привносит что-то новое в компанию и вносит свой вклад в её развитие. Когда человек делает работу с удовольствием, он делает всё намного эффективнее и качественнее.

О расширении

С первого дня запуска платформы Wolt расширялся географически. В Баку мы до сих пор "растём вширь", не оставляя вне нашего внимания различные продуктовые сегменты. Пока поэтапно "осваиваем" столицу, чтобы в погоне за большим количеством клиентов не упускать качество предоставляемого сервиса. Так что осваиваем территории осторожно и выборочно, благо Баку большой город и здесь достаточный потенциал для расширения бизнеса. Совсем недавно мы запустили наш сервис в городе Сумгайыт. Как и все другие наши решения, и это было продиктовано большим интересом со стороны жителей города. Мы очень рады, что можем радовать уже второй город нашей прекрасной страны доставкой любимых блюд.

Спрос со стороны потребителей весьма действенный показатель и инструмент. Так, разовые акции, как например, с цветочными магазинами, подсказали нам, что стоит обратить внимание на развитие в этом направлении. Ведь на точечные акции в конкретные дни был получен устойчивый спрос. А значит, интерес к ритейлу есть, и спрос будет только расти. Как первый шаг, мы уже создали отдельную секцию в нашем приложении для партнеров в сфере ритейла. Убеждён, что в 2021 году масштабы заказов вне ресторанной среды будут расширяться, а Wolt будет увеличивать своё присутствие в этом сегменте.