От косметических брендов VICHY и LA ROCHE-POSAY специально к празднику Новруз (R)

Акция! "Новруз - Красота!"

От косметических брендов VICHY и LA ROCHE-POSAY специально к празднику Новруз 18-21 марта скидка 20% на все товары.

Вы можете онлайн приобрести любимые товары на сайте aptekonline.az или же при помощи мобильного приложения aptekonline.az, также приобрести товары по акции, вы можете во всех филиалах сети аптек Zəfəran, Kanon и Günəbaxan.

Торопитесь воспользоваться скидками!

Для дополнительной информации:

*7700

055 251 77 00 (whatsapp)

aptekonline.az