В Азербайджане ужесточается контроль над ростом цен

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана прошла встреча с крупными производителями, импортерами и представителями торговых сетей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, на встрече обсуждались вопросы, связанные с предотвращением необоснованных колебаний цен на фоне увеличения спроса на ряд продуктов питания в преддверии праздника Новруз.

Предпринимателям были даны рекомендации в связи с предотвращением необоснованного роста цен, правильным их указанием на рынках, укреплением сотрудничества между производителями и сетями розничной продажи, серьезным и оперативным расследованием вопросов в случае недовольства со стороны потребителей по поводу качества и стоимости товара, а также обеспечением прав потребителей.

Также была подчеркнута недопустимость необоснованного завышения цен.

В министерстве отметили, что для своевременного выявления и предотвращения подобных случаев госслужба ежедневно проводит мониторинги потребительского рынка. По их итогам ситуация анализируется, и в отношении субъектов предпринимательства, совершающих действия, нарушающие права участников потребительского рынка, в том числе допускающих необоснованное завышение цен, будут приняты серьезные меры.