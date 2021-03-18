Одним из основных направлений стратегии Корпоративной Социальной Ответственности Yelo Bank-а на 2021 год является поддержка молодежи, а также реализация проектов в этом направлении. Yelo Bank готовится провести серию интересных в этом плане мероприятий с молодежью. С этой целью для студентов ведущих вузов страны проводятся занятия ознакомительного характера. Учитывая правила карантинного периода, эти встречи проходят в режиме онлайн, в форме видеоконференций.

Прошедшая 17 марта ознакомительная сессия для студентов и выпускников UNEC, на которой присутствовало около 200 учащихся, успела вызвать большой интерес.

Во время презентации команда Yelo рассказала о принципах работы в банке, ценностях Yelo и возможностях карьерного роста с помощью различных интересных викторин. В конце сессии, протекающей в формате вопросы-ответы, отличившиеся студенты получили подарки от Yelo Bank-а.

Главная цель данных мероприятий - поддержать интеграцию молодых людей в деловую жизнь, наставлять их в банковском деле. В рамках проекта будут созданы возможности трудоустройства для молодых людей, которые хотят построить карьеру в банковской сфере, а также будут организованы программы стажировки.

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Yelo Bank - яркий банкинг