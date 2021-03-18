https://news.day.az/economy/1326812.html В Минэкономики поступило 470 обращений в связи с предпринимательской деятельностью в освобожденном Карабахе - Микаил Джаббаров
В Минэкономики поступило 470 обращений в связи с предпринимательской деятельностью в освобожденном Карабахе - Микаил Джаббаров
В Министерство экономики Азербайджана поступило около 470 обращений в связи с оказанием поддержки предпринимательской деятельности и проектам, которые будут реализованы на освобожденных территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, определяются потенциальные проекты и анализируется их приоритетность.
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