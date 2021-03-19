Вниманию желающих купить квартиру на льготных условиях

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) с 11:00 21 апреля до 11:00 30 апреля продает 503 квартиры в ЖК Говсан, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку, на 12 км трассы Зыхское шоссе-Аэропорт, передает Day.Az.

Как пользоваться системой "Güzəştli mənzil" ("Жилье со скидкой"), а также инструкции в текстовом и видео форматах можно найти на сайте www.mida.gov.az и www.mida.az в разделе "Güzəştli mənzil sistemi".

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