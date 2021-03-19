В июне 2020 Microsoft совместно с GitHub и LinkedIn, запустила глобальную кампанию по развитию цифровых навыков с целью помочь людям, потерявшим рабочие места в результате экономического кризиса, и специалистам, которые хотят получить навыки для трудоустройства в сфере цифровых технологий. В рамках глобальной инициативы, запущенной корпорацией Microsoft, почти 9 тысяч человек из Азербайджана получили новые цифровые навыки.

Во всем мире 2020 год стал одним из самых сложных периодов в жизни многих. За короткое время мир столкнулся со множеством проблем, включая пандемию, которая спровоцировала глобальный экономический кризис. Одним из основных шагов, необходимых для обеспечения безопасного и успешного восстановления экономики, есть расширение доступа к цифровым навыкам, необходимых для новых рабочих мест. И одним из ключей к подлинно инклюзивному восстановлению являются программы, обеспечивающие более легкий доступ к цифровым навыкам для людей, которые больше всего пострадали от потери работы.

Учитывая данный фактор, корпорация Microsoft в конце 2020 года запустила глобальную инициативу по развитию цифровых навыков у 25 миллиона человек по всему миру. В рамках инициативы получившей название Global Skills Initiative компания предоставила бесплатный доступ к обучающим материалам LinkedIn Learning, Microsoft Learn и GitHub Learning Lab.

Платформа Microsoft Learn предоставляет бесплатное обучение по повышению цифровых навыков специалистов, улучшение производительности команд и модернизации рабочего места используя потенциал облачных технологий, искусственного интеллекта (ИИ), сервисов Azure, Microsoft 365, Power Platform, Microsoft Dynamics и др. Обучение позволяет специалистам получить необходимые для карьерного роста опыт и навыки, или же пройти переквалификацию, чтобы оставаться конкурентоспособными в эпоху стремительной цифровизации мира. По окончании курса, выпускник может записаться на экзамен и получить сертификат международного образца (по специальной нынешней цене в $15, который ценится среди потенциальных работодателей).

В рамках инициативы действует масштабная образовательная платформа LinkedIn Learning, в которой собрано более 16 тыс. профессиональных курсов по различным отраслям и ниш. Среди базы LinkedIn Learning, присутствуют 3 специализированных курса ориентированых на помощь специалистам в поиске работы, обучению критически необходимым навыкам владения программами, а также курс посвящённый цифровой трансформации. С помощью глобальных данных собранных LinkedIn Economic Graph, стало возможным определять насущные потребности рынка труда: наиболее востребованные специалисты и необходимые навыки, останутся актуальными минимум ближайшие 5 лет. На основе этих данных, в рамках инициативы, были сформированы свободные курсы с 10 профессий, пользующихся наибольшим спросом в новейшей экономике и требуют цифровых навыков, среди которых: разработка, продажи, менеджмент, IT-администрирование, коммуникации, цифровой маркетинг, анализ данных, финансы, графический дизайн, поддержка клиентов.

В Азербайджане к данной инициативе присоединилось уже 8475 человек. Курс можно пройти на сайте - opportunity.linkedin.com. Обучающая программа доступна на английском, французском, испанском и немецком языках.

Дополнительную информацию о глобальной инициативе по развитию цифровых навыков можно найти на сайте Microsoft news.microsoft.com/skills.

В самое ближайшее время Microsoft в нескольких университетах Азербайджана запустит инициативу Microsoft Learn for Educators, направленную на повышение квалификации в области преподавания цифровых технологий для педагогов высших образовательных учреждений.

Ведь именно педагоги играют ключевую роль в расширении возможности учащихся в достижении успеха в будущем! Microsoft стремится поддержать педагогов на этом пути, предлагая бесплатные учебные программы, тренинги и инструменты для преподавания.

Приобретение новых навыков никогда не было столь важным, как сегодня. Во время глобальной цифровизации, развитие цифровых навыков - один из значимых факторов, влияющих на трудоустройство, а переподготовка локальных специалистов из разных областей - важнейший инструмент восстановления региональной и мировой экономики.

О компании:

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху "интеллектуального облака" и "интеллектуальных технологий". Миссия компании - дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.