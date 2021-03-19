https://news.day.az/economy/1326951.html К концу 2022 года все кассовые аппараты в Азербайджане будут электронными - Микаил Джаббаров
К концу 2022 года все кассовые аппараты в Азербайджане будут электронными - Микаил Джаббаров
В настоящее время в объектах торговли и общественного питания в Азербайджане установлено более 24 тысяч электронных кассовых аппаратов нового поколения.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что до конца 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на электронные.
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